«Салават Юлаев» 13 февраля проведёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи»

Сегодня, 13 февраля, «Салават Юлаев» играет на выезде. Первый матч двенадцатой гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ уфимцы проведут с ХК «Сочи». Начало игры в 21.30 по уфимскому времени. Прямая трансляция матча состоится на телеканале БСТ.

Напомним, на прошлой неделе «юлаевцы» завершили с победой 12-ю домашнюю серию текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Виктора Козлова одержала на домашнем льду победу над обладателем Кубка Гагарина 2022 года — московским ЦСКА, а также пекинским «Куньлунь Ред Стар» и подмосковным «Витязем», сообщало информагентство «Башинформ».