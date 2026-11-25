Как сообщает сетевое издание «Бел.Ру», 76-летний мужчина стал жертвой преступной схемы, начавшейся с сообщения в мессенджере о якобы взломе его учетной записи на портале государственных услуг. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионера в необходимости срочно «защитить» накопления от посягательств третьих лиц.



Следуя инструкциям аферистов, потерпевший собрал все свои сбережения и передал их прибывшему курьеру. Мошенники пообещали, что наличные будут помещены в банковскую ячейку для сохранности. Обман вскрылся лишь тогда, когда мужчина самостоятельно обратился в финансовую организацию, чтобы проверить статус своих средств, и обнаружил их отсутствие.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время профильные специалисты проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей преступников и их задержание.