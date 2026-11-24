В октябре мужчина нашел в сети объявление о продаже автомобиля. «Менеджер» убедил его внести предоплату и оплатить таможенные сборы. Потерпевший перевел злоумышленникам более 2,5 миллиона рублей, часть из которых взял в кредит. Сразу после перевода продавец перестал выходить на связь.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.