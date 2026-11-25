Правоохранители пресекли работу межрегиональной курьерской службы, которая забирала деньги у жертв телефонных аферистов. Стражи порядка задержали восемь участников преступной группы, сообщает МВД Медиа.
По версии следствия, ранее судимый местный житель организовал сеть: он искал в интернете желающих заработать и предлагал им стать водителями. Курьеры забирали наличные у обманутых граждан, после чего организаторы переводили деньги в криптовалюту и выводили за рубеж.
Банда причастна как минимум к 17 преступлениям, общий ущерб составил около 28 миллионов рублей. Фигурантам вменяют мошенничество, легализацию (отмывание) преступных доходов и организацию преступного сообщества. В отношении задержанных избрали различные меры пресечения.
Следователи устанавливают все эпизоды деятельности банды и ищут возможных соучастников.
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