По данным пресс-службы МВД по РБ, схема обмана началась с сообщения в мессенджере якобы от старшей по дому: пенсионерке предложили перейти по ссылке для вступления в домовой чат. Но в чат она так и не попала.

А дальше — целая цепочка обмана: сначала неизвестный сообщил о «взломе» личного кабинета на «Госуслугах», затем позвонил «сотрудник портала», а следом — псевдосотрудник Роскомнадзора. Мошенник полтора месяца держал женщину на связи, вызвал полное доверие и убедил её снять со счёта 850 тысяч рублей и передать деньги курьеру в Уфе.

Злоумышленники обещали прислать отчетный документ из «казначейства», но после получения денег перестали выходить на связь.

По факту мошенничества в полиции Салавата возбудили уголовное дело.