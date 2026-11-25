По данным пресс-службы МВД по РБ, схема обмана началась с сообщения в мессенджере якобы от старшей по дому: пенсионерке предложили перейти по ссылке для вступления в домовой чат. Но в чат она так и не попала.
А дальше — целая цепочка обмана: сначала неизвестный сообщил о «взломе» личного кабинета на «Госуслугах», затем позвонил «сотрудник портала», а следом — псевдосотрудник Роскомнадзора. Мошенник полтора месяца держал женщину на связи, вызвал полное доверие и убедил её снять со счёта 850 тысяч рублей и передать деньги курьеру в Уфе.
Злоумышленники обещали прислать отчетный документ из «казначейства», но после получения денег перестали выходить на связь.
По факту мошенничества в полиции Салавата возбудили уголовное дело.
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