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Репортаж
11:05 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Белоснежное утро: циклон накрыл Башкирию

Первый снег пришёл — но пока, судя по прогнозам и перекрытым трассам, любоваться им лучше из окна.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
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Уфимцев этим утром встретила белоснежная Уфа — за ночь первый снег укрыл город. Однако радость от снежной картинки оказалась омрачена: сильный ветер буквально сносит пешеходов с ног, а метель не утихает.

Непогода сразу отразилась и на городской жизни. По информации горожан, утром цены на такси взлетели примерно в два раза — спрос резко вырос из-за метели. Возможно, также повлиял тот факт, что многие водители еще не успели перейти на зимнюю резину и не рискнули выехать на заснеженные дороги. Но уже к 10 часам ажиотаж прошёл, и стоимость поездок стабилизировалась.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Как и прогнозировали синоптики, снежный циклон накрыл всю республику. Из-за ночного снегопада коммунальные службы Уфы переведены на круглосуточный режим работы. Как сообщили в администрации города, на улицах задействованы 225 единиц техники и 341 сотрудник, во дворах работают 75 машин и 940 дворников. В связи с погодными условиями количество сил и средств может быть увеличено. Ведётся обработка мостов и путепроводов противогололёдными материалами — за минувшие сутки использовано 37 тонн.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Непогода внесла коррективы и в жизнь автомобилистов: республиканская госавтоинспекция в связи с ухудшением погоды ввела временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на ряде автодорог: М-7 «Волга» (с 1170 по 1230 км), Р-240 «Уфа — Оренбург» — подъезд к М-12 «Восток» (с 0 по 101 км), Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы (с 0 по 133 км), Аксёново — Аксаково — Белебей (с 0 по 39 км), Бирск — Тастуба — Сатка (с 0 по 174 км), Уфа — Бирск — Янаул (с 64 по 214 км), Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 204 км), Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 229 по 250 км).

Ранее ограничение ввели на трассе М-5 «Урал» с 1281 по 1360 км в Туймазинском и Буздякском районах — там наблюдаются снег и гололедица. Мера будет действовать до улучшения погоды.

Госавтоинспекция региона обращается к автомобилистам: без острой необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов, быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и строго соблюдать дистанцию. Жителям также рекомендуют отложить дальние поездки и соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики быть осторожными и внимательными в связи со скорым изменением погоды.

По данным Башгидромета, к концу недели циклон уйдет за Урал. Осадки прекратятся, температура воздуха понизится ночью до -2, -7°, при прояснениях до -12°, днем температура воздуха повысится до -2, +3­°.

Станислав Шахов ИА «Башинформ»
Станислав Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Станислав Шахов | ИА «Башинформ»
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