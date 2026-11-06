Белоснежное утро: циклон накрыл Башкирию

Непогода внесла коррективы и в жизнь автомобилистов: республиканская госавтоинспекция в связи с ухудшением погоды ввела временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на ряде автодорог: М-7 «Волга» (с 1170 по 1230 км), Р-240 «Уфа — Оренбург» — подъезд к М-12 «Восток» (с 0 по 101 км), Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы (с 0 по 133 км), Аксёново — Аксаково — Белебей (с 0 по 39 км), Бирск — Тастуба — Сатка (с 0 по 174 км), Уфа — Бирск — Янаул (с 64 по 214 км), Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 204 км), Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 229 по 250 км).

Ранее ограничение ввели на трассе М-5 «Урал» с 1281 по 1360 км в Туймазинском и Буздякском районах — там наблюдаются снег и гололедица. Мера будет действовать до улучшения погоды.

Госавтоинспекция региона обращается к автомобилистам: без острой необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов, быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и строго соблюдать дистанцию. Жителям также рекомендуют отложить дальние поездки и соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики быть осторожными и внимательными в связи со скорым изменением погоды.

По данным Башгидромета, к концу недели циклон уйдет за Урал. Осадки прекратятся, температура воздуха понизится ночью до -2, -7°, при прояснениях до -12°, днем температура воздуха повысится до -2, +3­°.