Радий Хабиров предупредил жителей Башкирии о надвигающемся ненастье

Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях призвал жителей республики быть осторожными и внимательными в связи со скорым изменением погоды:

«Всевышний подарил нам в этом году необыкновенно теплую осень, но теперь дело движется к зиме. И картина за окном меняется на глазах. По прогнозам синоптиков, уже завтра погода испортится».

Как сообщил руководитель республики, 6 ноября, в пятницу, ожидаются ветер с порывами до 26 м/с, сильные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах — даже метель. Особенно опасно на дорогах — снежные заносы, накат, гололедица, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

«Прошу всех жителей республики — будьте внимательны, берегите себя и близких. Отложите дальние поездки, если это возможно. И обязательно поменяйте шины, если еще не сделали этого», — написал Радий Хабиров.

Ранее мы сообщали, что жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды на федеральных трассах.