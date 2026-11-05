Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды на федеральных трассах

В Башкирии 6 ноября ожидается штормовой ветер с порывами до 25–26 м/с, сильные осадки, налипание снега, метель. На дорогах — снежные заносы, накат и гололедица, снижение видимости до 500 м и менее. Такая же ситуация прогнозируется в Челябинской области.
Кроме того, тем, кто собирался ехать в Пермский край или Свердловскую область, следует знать, что завтра в этих субъектах будут очень сильные осадки в виде снега, а также отложение мокрого снега, гололед. В Свердловской области днем ожидаются порывы ветра до 25–27 м/с. В Республике Коми – переход температуры в минус, снег, гололедица, ухудшение видимости до 1000 м. В ХМАО с 7 по 8 ноября прогнозируются порывы ветра до 15–20 м/с, гололедица, температура 0... -5 °.
В дорожной компании отметили, что на федеральных трассах развернуто круглосуточное дежурство снегоуборочной техники. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно внимательными и не создавать помех для работы дорожных служб.
Ранее жителей Башкирии экстренно предупредили о ненастной погоде.
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