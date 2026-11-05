Жителей Башкирии экстренно предупредили о ненастной погоде

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, 6 ноября в республике ожидается очень сильный ветер с порывами до 26 м/с, сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Также прогнозируются сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости до 500 м и менее.

Ранее в горных районах Башкирии пошел снег.