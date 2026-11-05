В горных районах Башкирии пошел снег

На трассе Уфа – Белорецк пошел снег. Кадры заснеженных дорог появились в социальных сетях. Авторы видео призывают автолюбителей, которые еще не успели поменять резину на зимнюю, воздержаться от поездок. Судя по кадрам, обстановка на трассе действительно сложная.

Как ранее писал «Башинформ», в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и мокрый снег. Из-за перепадов температур на дорогах возможна сильная гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до -2, -7°, днем воздух прогреется до 0, +5°.