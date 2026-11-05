В Башкирии похолодает до -7 градусов

По данным Башгидромета, 5 ноября местами пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах из-за перепадов температур образуется гололед, на дорогах — сильная гололедица.
Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, умеренный, однако днем местами возможны сильные порывы. Температурный фон существенно понизится. Ночью столбики термометров опустятся до 0, -2°, а при прояснениях — до -7°. Днем воздух прогреется лишь до 0, +5°.
6 и 7 ноября похолодание продолжится. Ночью температура составит -2, -7°, днем потеплеет до 0, +5°. На дорогах сохранится гололедица, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.
ГИБДД рекомендует водителям заранее сменить летнюю резину на зимнюю, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части.
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