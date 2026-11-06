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08:56 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Башкирии еще на нескольких участках трасс ограничили движение транспорта

Временные меры приняты из-за непогоды.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

По сообщению республиканской госавтоинспекции, в связи с ухудшением погоды и для обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на автодорогах:

  • М-7 «Волга» — с 1170 по 1230 км;
  • Р-240 «Уфа – Оренбург» — подъезд к М-12 «Восток» с 0 по 101 км;
  • Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы — с 0 по 133 км;
  • Аксеново – Аксаково – Белебей — с 0 по 39 км;
  • Бирск – Тастуба – Сатка — с 0 по 174 км;
  • Уфа – Бирск – Янаул — с 64 по 214 км;
  • Уфа – Инзер – Белорецк — с 67 по 204 км;
  • Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск — с 229 по 250 км.

Ранее было введено ограничение движение транспорта на трассе М-5 «Урал» с 1281 по 1360 км в Туймазинском и Буздякском районах.

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