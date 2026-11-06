В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе М-5 «Урал»

Госавтоинспекция республики сообщает о введении временного ограничения движения для автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на федеральной автодороге М-5 «Урал».
Мера действует на отрезке трассы с 1281 по 1360 км в Туймазинском и Буздякском районах.
Ограничение введено в связи с резким ухудшением погодных условий – на отдельных участках трассы наблюдаются снег и гололедица.
Госавтоинспекция региона обращается к автомобилистам – без острой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов на личном транспорте. Водителей призывают быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и строго соблюдать дистанцию.
Ограничение будет действовать до улучшения погоды.
Ранее о неблагоприятных и опасных метеоявлениях сообщили в Башгидромете.
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