В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе М-5 «Урал»

Госавтоинспекция республики сообщает о введении временного ограничения движения для автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на федеральной автодороге М-5 «Урал».

Мера действует на отрезке трассы с 1281 по 1360 км в Туймазинском и Буздякском районах.

Ограничение введено в связи с резким ухудшением погодных условий – на отдельных участках трассы наблюдаются снег и гололедица.

Госавтоинспекция региона обращается к автомобилистам – без острой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов на личном транспорте. Водителей призывают быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и строго соблюдать дистанцию.

Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

Ранее о неблагоприятных и опасных метеоявлениях сообщили в Башгидромете.