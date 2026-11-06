Циклон из Средней Волги принес в Башкирию метель и ветер

6 ноября на Башкортостан обрушится активный циклон из Средней Волги с сильным мокрым снегом, метелью и порывами ветра до 26 м/с, сообщили синоптики Башгидромета.
На дорогах прогнозируются снежный накат, гололедица, заносы и видимость менее 500 метров, в большинстве районов появится снежный покров. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.
К концу недели циклон уйдет за Урал. Осадки прекратятся, температура воздуха понизится ночью до -2, -7°, при прояснениях до -12°, днем до -2, +3°.
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