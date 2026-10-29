В Уфе вновь ограничили работу аэропорта

В аэропорту Уфы второй раз за день ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщает председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Напомним, ранним утром в Башкирии была объявлена беспилотная опасность, которая действует до сих пор. Днем аэропорт вернулся к штатному режиму работы, а сейчас вновь объявлен план «Ковер».

Как ранее писал «Башинформ», в небе над Стерлитамаком сегодня сбили восемь вражеских дронов.