В Башкирии объявили беспилотную опасность

В республики объявили беспилотную опасность. Об этом рано утром 29 октября сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Он призвал граждан к бдительности.

По данным Росавиации, также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.