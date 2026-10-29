В уфимском аэропорту сняли все ограничения

Уфимский аэропорт вернулся к штатному режиму работы. Все ограничения на прием и вылет воздушных судов сняты, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. При этом режим беспилотной опасности, введенный в республике ранним утром, продолжает действовать.

Как ранее писал «Башинформ», в небе над Стерлитамаком сегодня сбили восемь вражеских дронов.