В Башкирии в небе над Стерлитамаком сбили 7 БПЛА

В республике отразили очередную атаку БПЛА на Стерлитамак. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Эмиль Шаймарданов.

По его словам, силами Минобороны и «БАРСа» были сбиты все 7 беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

«Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме», — проинформировал градоначальник.

Ранее в Башкирии объявили беспилотную опасность.