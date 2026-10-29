Аэропорт Уфы вернулся к штатному расписанию работы

Столичный аэропорт снял повторно введенные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Авиагавань вернулась к штатному режиму работы, сообщает председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, за день небо над Уфой закрывали дважды. Ранним утром, сразу после объявления беспилотной опасности, работу аэропорта ограничили в первый раз. Днем ограничения сняли, а затем ввели снова.

Отметим, что режим беспилотной опасности в республике сохраняется.

Как ранее сообщал «Башинформ», в небе над Стерлитамаком сегодня сбили восемь вражеских дронов.