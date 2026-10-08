За первые дни октября только в Иркутской области косолапые убили двух человек. В регионе ввели комендантский час и режим повышенной готовности, население просят не ходить в лес. В Красноярском крае от нападений медведей в сентябре этого года погибли семь человек. В Новосибирской области косолапые в это же время задрали двух коров и восемь телят.
Картина и правда нерадостная. Но к Башкирии, несмотря на то, что и у нас водится немало этих могучих, красивых хозяев леса, это, к счастью, не имеет никакого отношения. В республике в этом плане все относительно тихо и благополучно, без «медвежьего» террора, подчеркнули «Башинформу» в министерстве природопользования и экологии РБ. Случайные встречи с диким зверем, конечно, бывают, но без опасных последствий для человека.
«В 2026 году, кроме отдельных случаев, когда медведи задрали домашний скот, разорения пасек в некоторых районах Башкирии, а также единичных встреч грибников с медведями, никаких инцидентов с нападением на людей не зафиксировано», — подтвердил «Башинформу» заявление министерства зампредседателя правления по охотничьему хозяйству РОО «Ассоциация охотников и рыболовов РБ» Марат Сафин.
Например, весной в Иглинском районе медведь разорил пасеку, а в садовом товариществе под Нефтекамском его «собрат» навестил участок с ульями. Уже осенью в деревне Ошмянка Благовещенского района косолапый разорвал на части лошадь. Буквально на следующий день около деревни Ильино-Поляна того же района три женщины, собиравшие грибы, столкнулись с медведем. Он вышел из леса, приблизился к ним, встал на задние лапы и принюхался. Женщины стали громко кричать и свистеть, после чего мишка ушел в лес.
Как уже отмечалось, на фоне всей этой федеральной картины в Башкирии все благополучно. По последним данным минэкологии региона, в республике насчитывается 2733 медведя против 2694 в 2025 году. Некоторое увеличение численности есть, однако специалисты вновь подчеркивают: об аномальной активности, чрезмерной агрессивности в поведении этих диких животных говорить не приходится.
Там, где медведи могут представлять угрозу для сёл и деревень, их ежегодно отстреливают штатные егеря — по специальным распоряжениям минэкологии Башкирии и заявлениям муниципалитетов. Таким образом на местах регулируют численность косолапых. И в этом властям помогают юридические лица-охотпользователи, всего их в республике 89.
Например, в этом году Ассоциация охотников и рыболовов РБ, кстати, это одно из самых крупных объединений региона, получила разрешения на регулирование численности медведей в Баймакском, Архангельском, Абзелиловском, Белорецком, Кугарчинском, Бурзянском, Гафурийском и других районах. Количество добытых животных по таким разрешениям в каждом из этих муниципалитетов варьировалось от четырех до 12 максимум.
К сведению. В мае этого года правительство Башкирии для регулирования численности хищников приняло решение стимулировать охотников денежными вознаграждениями. За отстрел в регионе охотникам установлены премии: 50 тысяч рублей — за бурого медведя, 30 тысяч — за волка и 3 тысячи рублей — за лисицу, сообщал «Башинформ».
Добавим, вознаграждение в 50 тысяч рублей — самое крупное среди регионов России. Для сравнения: в Красноярском крае за одного добытого медведя охотнику платят 36 500 рублей, в Томской области — 30 тысяч, в Забайкалье — 15 тысяч рублей.
А между тем медведи в Башкирии живут своей «косолапой», размеренной жизнью: кормятся, размножаются, не пытаются атаковать местные села и активно запасаются жиром для долгой зимней спячки.
Помните знаменитую фразу пса Шарика из советского мультфильма «Простоквашино»: «А если во мне животный инстинкт просыпается — я ничего не могу с собой поделать!». Как быть тем, кто хочет реализовать свой охотничий инстинкт? Где купить путевку на отстрел дикого зверя?
Цены на путевки-разрешения устанавливают сами охотпользователи, а никак не государство, пояснили «Башинформу» в минэкологии Башкирии. Один из таких охотпользователей — РОО «Ассоциация охотников и рыболовов РБ». Ее «зона влияния» весьма обширна — 4,656 млн гектаров в 36 районах республики.
По данным последнего учёта диких животных, в охотничьих угодьях Ассоциации насчитывается более 840 медведей. Больше всего их обитает сейчас в Гафурийском, Дуванском, Кугарчинском, Бурзянском, Нуримановском и Зилаирском районах.
Как уточняется на сайте Ассоциации охотников и рыболовов РБ, общая стоимость путевки на 30 дней на добычу медведя в одном охотничьем хозяйстве составляет 60 тысяч рублей. Для членов Ассоциации — вдвое дешевле, 30 тысяч. Отдельно, и уже в бюджет, оплачивается государственный сбор за пользование объектами животного мира (ОЖМ). За то, чтобы поохотиться на медведя, понадобится плюсом к путевке оплатить еще три тысячи рублей.
Так что охота на медведя да, пожалуй, и в целом охота на диких животных — удовольствие сегодня не из дешевых. Возможно и это — одна из причин того, почему желающих поохотиться в Башкирии с каждым годом становится все меньше. Вторая причина — добыть медведя — задача не из простых.
«Охота на медведя сложнее, чем на копытных животных. Мясо и шкура мало востребованы, да и риски немалые. К примеру, в 2025 году из установленного лимита в 217 медведей добыто всего 47. В 2026-м из лимита в 252 особи к началу октября выписано всего 57 лицензий», — рассказал «Башинформу» зампредседателя правления по охотничьему хозяйству Ассоциации охотников и рыболовов РБ Марат Сафин и добавил, что сроки охоты на медведя в этом году продолжатся до 31 декабря, в 2027 году — с 21 марта по 10 июня.
Несмотря на благополучную обстановку в Башкирии, забывать о безопасности не стоит. Опытные охотники выделяют четыре главных правила:
1. Не паниковать. Медведь не сразу бросается на человека — у него тоже бывает страх, так называемая «медвежья болезнь». Дайте ему время оценить ситуацию.
2. Не убегать. Медведь развивает скорость до 50 км/ч — убежать невозможно. Не смотрите ему в глаза, не поворачивайтесь спиной и медленно пятитесь назад.
3. Заранее шуметь. Громкий разговор, «погремушки» из железной миски и ложки — заранее предупреждённый медведь постарается уйти. Если он не подранок и не шатун, он сам не хочет встречи с человеком.
4. Иметь при себе отпугивающие средства. Самые надёжные — фальшфейер, медвежий спрей и «патрон охотника». При их применении учитывайте направление ветра. Продаются они в охотничьих магазинах и по приемлемым ценам.
«Не нужно провоцировать диких зверей. Не стоит ходить за грибами-ягодами в глухие леса в одиночку, подходить к медвежатам или привлекать внимание животных запахами еды. Лес — их дом, и заходить туда нужно с уважением к хозяевам», — подытожил заместитель председателя правления по охотничьему хозяйству Ассоциации охотников и рыболовов РБ Марат Сафин.
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