За первые дни октября только в Иркутской области косолапые убили двух человек. В регионе ввели комендантский час и режим повышенной готовности, население просят не ходить в лес. В Красноярском крае от нападений медведей в сентябре этого года погибли семь человек. В Новосибирской области косолапые в это же время задрали двух коров и восемь телят.

Картина и правда нерадостная. Но к Башкирии, несмотря на то, что и у нас водится немало этих могучих, красивых хозяев леса, это, к счастью, не имеет никакого отношения. В республике в этом плане все относительно тихо и благополучно, без «медвежьего» террора, подчеркнули «Башинформу» в министерстве природопользования и экологии РБ. Случайные встречи с диким зверем, конечно, бывают, но без опасных последствий для человека.

«В 2026 году, кроме отдельных случаев, когда медведи задрали домашний скот, разорения пасек в некоторых районах Башкирии, а также единичных встреч грибников с медведями, никаких инцидентов с нападением на людей не зафиксировано», — подтвердил «Башинформу» заявление министерства зампредседателя правления по охотничьему хозяйству РОО «Ассоциация охотников и рыболовов РБ» Марат Сафин.

Например, весной в Иглинском районе медведь разорил пасеку, а в садовом товариществе под Нефтекамском его «собрат» навестил участок с ульями. Уже осенью в деревне Ошмянка Благовещенского района косолапый разорвал на части лошадь. Буквально на следующий день около деревни Ильино-Поляна того же района три женщины, собиравшие грибы, столкнулись с медведем. Он вышел из леса, приблизился к ним, встал на задние лапы и принюхался. Женщины стали громко кричать и свистеть, после чего мишка ушел в лес.

В башкирском лесу всё спокойно

Как уже отмечалось, на фоне всей этой федеральной картины в Башкирии все благополучно. По последним данным минэкологии региона, в республике насчитывается 2733 медведя против 2694 в 2025 году. Некоторое увеличение численности есть, однако специалисты вновь подчеркивают: об аномальной активности, чрезмерной агрессивности в поведении этих диких животных говорить не приходится.

Там, где медведи могут представлять угрозу для сёл и деревень, их ежегодно отстреливают штатные егеря — по специальным распоряжениям минэкологии Башкирии и заявлениям муниципалитетов. Таким образом на местах регулируют численность косолапых. И в этом властям помогают юридические лица-охотпользователи, всего их в республике 89.

Например, в этом году Ассоциация охотников и рыболовов РБ, кстати, это одно из самых крупных объединений региона, получила разрешения на регулирование численности медведей в Баймакском, Архангельском, Абзелиловском, Белорецком, Кугарчинском, Бурзянском, Гафурийском и других районах. Количество добытых животных по таким разрешениям в каждом из этих муниципалитетов варьировалось от четырех до 12 максимум.

К сведению. В мае этого года правительство Башкирии для регулирования численности хищников приняло решение стимулировать охотников денежными вознаграждениями. За отстрел в регионе охотникам установлены премии: 50 тысяч рублей — за бурого медведя, 30 тысяч — за волка и 3 тысячи рублей — за лисицу, сообщал «Башинформ».