В Башкирии утвердили порядок выплат охотникам за отстрел диких животных

Правительство Башкортостана утвердило порядок выплат денежных вознаграждений охотникам за добычу медведей, волков и лисиц. Постановление подписано премьер-министром Андреем Назаровым.
Мера вводится для регулирования численности хищников.
За отстрел установлены премии: 50 000 рублей – за медведя бурого, 30 000 рублей – за волка и 3000 рублей -– за лисицу.
Выплаты осуществляет министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. Лимит выплат будет корректироваться в течение одного года в зависимости от годового бюджета минэкологии РБ.
Чтобы получить выплату, охотнику нужно будет подтвердить добычу – привезти в районную ветеринарную станцию тушу (шкуру) для освидетельствования.
Ранее сообщалось, что численность волков, лисиц и медведей в регионе растет. В 2025 году в республике зафиксировано около 500 случаев заходов диких животных в населенные пункты, зарегистрировано 6 случаев бешенства среди диких плотоядных и 4 нападения медведей на людей.
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