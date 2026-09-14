Радий Хабиров поставил задачи по организации туров из Башкирии в Абхазию

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики поручил проработать меры по развитию туристического сотрудничества с Абхазией.

Напомним, на прошлой неделе в республике побывала делегация Республики Абхазия во главе с президентом Бадрой Гунбой.

В рамках договоренностей планируется продвижение республиканского проекта «Башкирское долголетие» на курортах Абхазии. Руководитель региона попросил туроператоров презентовать возможности программы абхазской стороне. Кроме того, поставлена задача продолжить работу по наращиванию инфраструктуры для отдыха.

Транспортная доступность направления уже обеспечена. В настоящее время выполняются два рейса из Уфы в Абхазию. При этом Глава республики обратил внимание на существующие трудности. Он поручил премьеру-министру правительства Андрею Назарову проанализировать ситуацию и подумать о расширении полетной программы на следующий сезон в случае его успешности.

Для поддержки туристов предложено усилить присутствие республики на месте.

«У нас представитель есть, чтобы он какую-то помощь оказывал. Всё равно из-за пока несовершенства определённых моментов нашим людям нужна там помощь, чтобы увереннее себя чувствовать», — отметил Радий Хабиров.

Также профильным ведомствам поручено отслеживать динамику турпотока и качество организации поездок.

Ранее Радий Хабиров подвел итоги сотрудничества Башкирии и Абхазии.

Что жителям Башкирии нужно знать про отдых в Абхазии, читайте в материале «Башинформа».