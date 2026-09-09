Радий Хабиров подвел итоги сотрудничества Башкирии и Абхазии

За последние годы выстроены по-настоящему тёплые, рабочие отношения между Башкортостаном и Абхазией и сейчас главное – не сбавлять темп. Об этом Радий Хабиров заявил во время расширенной встречи делегаций двух республик.

«Эффективно развивается сотрудничество по линии муниципалитетов, исполнительных органов власти. Действует "дорожная карта" по расширению сотрудничества между Башкортостаном и Абхазией до 2030-го года. Главный драйвер двусторонних связей – это, конечно, активное торгово-экономическое сотрудничество. Здесь у нас отличная динамика. Четвертый год подряд растёт товарооборот. За первые 6 месяцев этого года наши предприятия наторговали больше, чем за весь 2025-й год. Приятно, что башкирские товары знают и любят в Абхазии. Это наша химия, машиностроение, продукты, удобрения, ликёро-водочная продукция и многое другое. Ваши ви́на и фрукты продаются в торговых сетях республики», – сказал руководитель республики.

Отдельно Радий Хабиров остановился на строительстве башкирского санатория в Абхазии. Проект реализуется на территории села Бабушары (в 3 км от аэропорта Сухума). Земельный участок закреплён за Башкортостаном. Санаторно-курортный объект будет рассчитан на 90 номеров, предусмотрен уличный подогреваемый бассейн.

«Мы планируем расширять наше взаимодействие в сфере науки и образования. В Уфе на базе Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра действуют 18 научных лабораторий и центров. Будем рады видеть в стенах наших университетов абитуриентов из Абхазии. Большое значение придаем сотрудничеству в сфере медицины и подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. Наш медицинский университет уже много лет готовит кадры для Абхазии. Для абхазских студентов организуются учебные практики. Из года в год башкирские врачи частично закрывают кадровый дефицит в Абхазии, особенно по узким специальностям», – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана напомнил, что с 6 мая этого года стартовали прямые авиарейсы Уфа – Сухум авиакомпании «Руслайн». В июле по этому же маршруту авиарейсы запустила компания «Нордвинд».

При поддержке Башкортостана завершается реконструкция исторической набережной Диоскуров в Сухуме.