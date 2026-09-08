Межвузовский кампус в Уфе посетил президент Абхазии Бадра Гунба

Сегодня делегация Абхазии посетила Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно‑образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в Уфе, сообщает пресс-служба правительства республики.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров показал гостям инфраструктуру кампуса – современное пространство, объединяющее науку, образование и передовые технологии.
Делегации продемонстрировали ключевые площадки кампуса, где ведётся подготовка кадров, реализуются исследовательские проекты и создаются инновационные разработки в интересах реального сектора экономики.
Особое внимание стороны уделили Российско‑абхазскому культурному центру, открытому на площадке кампуса 13 марта 2026 года. Гостям рассказали о направлениях его работы, ключевых мероприятиях и значении центра для развития гуманитарного сотрудничества и укрепления культурных связей между Россией и Абхазией. В момент визита в центре проходил семинар Уфимского университета науки и технологий, где принимали участие студенты – выходцы из Абхазии, обучающиеся в Уфе.
Президент Республики Абхазия Бадра Гунба отметил, что отношения между Башкортостаном и Республикой Абхазия всегда отличались теплотой и братским единением.
– Сегодня Башкортостан продолжает эти традиции, развивает сотрудничество с Абхазией во всех сферах, укрепляя связь между нашими народами. Мы искренне благодарим всех, кто вносит вклад в этот важный процесс, и желаем дальнейших успехов в главной цели – сближении наших народов, – добавил Президент Абхазии.
В свою очередь премьер-министр Башкортостана напомнил, что дружба Башкортостана и Абхазии имеет глубокие исторические корни.
– Ещё в 1920‑е годы Абхазия помогала Поволжью продуктами в период голода. В дальнейшем наши народы продолжали поддерживать друг друга – в частности, в Абхазии работали врачи из Башкортостана. А с 1994 года наше сотрудничество развивается системно и сегодня охватывает туризм, цифровые проекты и другие сферы, – рассказал Андрей Назаров.
Планируется, что культурный центр станет точкой притяжения для студентов и исследователей, интересующихся самобытной культурой Абхазии. Кроме того, центр призван служить уютным домом для абхазских студентов, обучающихся в вузах Башкортостана – местом сохранения их идентичности и языковой среды.
В программу визита также вошла экскурсия по знаковым площадкам кампуса: делегации показали геномный центр, детские лаборатории, а также пространство Школы 21+. Делегации рассказали, что студенты и специалисты БГМУ минздрава России в рамках уникальной совместной образовательной программы, которую реализуют БГМУ, «Школа 21», Сеченовский университет и Сбер, осваивают цифровые навыки, востребованные в современной науке и клинической практике.
Стороны отметили высокий потенциал научно‑образовательного комплекса Башкортостана и обсудили возможности расширения сотрудничества исследовательской и культурно‑просветительской сферах. Визит стал важным шагом в укреплении партнёрских связей между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия.
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