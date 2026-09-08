Межвузовский кампус в Уфе посетил президент Абхазии Бадра Гунба

Сегодня делегация Абхазии посетила Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно‑образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в Уфе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров показал гостям инфраструктуру кампуса – современное пространство, объединяющее науку, образование и передовые технологии.

Делегации продемонстрировали ключевые площадки кампуса, где ведётся подготовка кадров, реализуются исследовательские проекты и создаются инновационные разработки в интересах реального сектора экономики.

Особое внимание стороны уделили Российско‑абхазскому культурному центру, открытому на площадке кампуса 13 марта 2026 года. Гостям рассказали о направлениях его работы, ключевых мероприятиях и значении центра для развития гуманитарного сотрудничества и укрепления культурных связей между Россией и Абхазией. В момент визита в центре проходил семинар Уфимского университета науки и технологий, где принимали участие студенты – выходцы из Абхазии, обучающиеся в Уфе.

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба отметил, что отношения между Башкортостаном и Республикой Абхазия всегда отличались теплотой и братским единением.

– Сегодня Башкортостан продолжает эти традиции, развивает сотрудничество с Абхазией во всех сферах, укрепляя связь между нашими народами. Мы искренне благодарим всех, кто вносит вклад в этот важный процесс, и желаем дальнейших успехов в главной цели – сближении наших народов, – добавил Президент Абхазии.