В Уфе Радий Хабиров и Бадра Гунба возложили цветы к памятнику Шаймуратову

9 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Бадра Гунба возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову.

Глава республики после церемонии возложения рассказал президенту Абхазии, что постамент памятника с трёх сторон украшают тематические рельефы, которые наполнены историческими деталями.

Если встать перед генералом, то справа будет рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», слева — «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», на тыльной стороне рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа. Рельеф полностью рассказывает историю дивизии от формирования до Дня Победы, историю народа, самого Минигали Шаймуратова, а также историю башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года.

Скульптор не просто отразил историю и боевой дух башкирского народа, с тыльной стороны постамента он разместил уникальный рельеф, посвященный всем тринадцати родам башкир.

Колоннада из мансуровского гранита состоит из 24 колонн, которые формируют два крыла — западное и восточное. Высота знаменных групп — 11 метров, а колоннады — 7,7 метра. Весь скульптурный комплекс растянулся на 62 метра в длину и на 29 метров в глубину.

На верху колоннады расположена надпись на русском и башкирском языках: «Павшим в боях за Родину посвящается», а сама колоннада, огибающая памятник, по задумке автора, символизирует объединение народа перед лицом врага.

На мемориальных колоннах в центре размещены тексты указа Президента РФ о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя Российской Федерации и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы на башкирском и русском языках.