Пятница, 11 Сентября 2026
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
10:22 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Уфе Радий Хабиров и Бадра Гунба возложили цветы к памятнику Шаймуратову

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

9 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Бадра Гунба возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову.

Глава республики после церемонии возложения рассказал президенту Абхазии, что постамент памятника с трёх сторон украшают тематические рельефы, которые наполнены историческими деталями.

Если встать перед генералом, то справа будет рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», слева — «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», на тыльной стороне рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа. Рельеф полностью рассказывает историю дивизии от формирования до Дня Победы, историю народа, самого Минигали Шаймуратова, а также историю башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года.

Скульптор не просто отразил историю и боевой дух башкирского народа, с тыльной стороны постамента он разместил уникальный рельеф, посвященный всем тринадцати родам башкир.

Колоннада из мансуровского гранита состоит из 24 колонн, которые формируют два крыла — западное и восточное. Высота знаменных групп — 11 метров, а колоннады — 7,7 метра. Весь скульптурный комплекс растянулся на 62 метра в длину и на 29 метров в глубину.

На верху колоннады расположена надпись на русском и башкирском языках: «Павшим в боях за Родину посвящается», а сама колоннада, огибающая памятник, по задумке автора, символизирует объединение народа перед лицом врага.

На мемориальных колоннах в центре размещены тексты указа Президента РФ о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя Российской Федерации и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы на башкирском и русском языках.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 8

Напомним, официальная делегация Республики Абхазия под руководством президента Бадры Гунба прибыла в Башкирию с рабочим визитом 8 сентября.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru