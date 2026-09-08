В Уфе президент Абхазии встретился с предпринимателями Башкирии

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, на мероприятии собрались инвесторы, предприниматели, девелоперы, представители туристической индустрии и институтов развития региона, заинтересованные в сотрудничестве с Абхазией.

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что Межвузовский кампус как нельзя лучше символизирует тот потенциал, который Башкортостан готов направить на развитие партнерства с Республикой Абхазия.

– Одним из первых значимых шагов в укреплении наших связей стало открытие представительства в Абхазии в 1994 году. Сегодня Договору о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками уже более 30 лет — солидный срок, который подтверждает прочность и искренность наших отношений, – напомнил Андрей Назаров.

На встрече также было отмечено, что Башкортостан и Абхазия развивают системное партнёрство по ключевым направлениям. В фокусе – совместные инфраструктурные проекты: ведётся реконструкция исторической набережной Диоскуров в Сухуме, идёт благоустройство спортивных объектов, в том числе спортивной площадки школы № 1 в селе Яштхуа. Стороны также заинтересованы в развитии и градостроительном освоении территорий.

Важное направление – транспортная доступность. С мая действует прямой авиарейс Уфа – Сухум (авиакомпания «РусЛайн»): загрузка первого борта достигла 90%. С 16 июля к маршруту подключилась авиакомпания «НордВинд»: теперь выполняется два прямых рейса в неделю.

Большой потенциал – в туристической сфере. Абхазия привлекает Чёрным морем, уникальной природой и гостеприимством. Для абхазских туристов интересны санаторно‑курортный комплекс Башкортостана, кумысолечение и горнолыжные курорты республики.

– Предприниматели Башкортостана готовы предоставить абхазскому бизнесу площадки для хранения и реализации плодоовощной продукции, а также содействовать во взаимном продвижении алкогольных и безалкогольных напитков. Мы открыты к диалогу и готовы к реализации самых амбициозных совместных проектов, – озвучил Андрей Назаров.

В прошлом году был утвержден План мероприятий по расширению сотрудничества между правительством Республики Башкортостан и правительством Абхазии до 2030 года. Дорожная карта задаёт чёткие ориентиры для совместной работы на годы вперёд. Ещё одним серьёзным шагом стало подписание 3 июля Соглашения о побратимстве между Уфой и Сухумом. Этот документ создаёт надёжный фундамент для расширения как гуманитарных, так и экономических связей, открывая новые возможности для городов и их жителей.

– Народ Абхазии относится к Башкортостану с особым теплом и искренним уважением. Наша общая история – это история взаимной поддержки. В тяжёлые годы войны 1992–1993 годов Республика Башкортостан протянула нам братское плечо: в Башкортостане лечились и восстанавливались наши ребята, здесь обучались молодые специалисты, которые сегодня служат на благо своей Родины, – рассказал Бадра Гунба. – Важную роль в становлении отношений сыграли руководители прошлых лет – Владислав Ардзинба и Муртаза Рахимов: именно они заложили правовую основу сотрудничества. Уже в 1995 году были открыты представительства: Республики Абхазия в Башкортостане и Республики Башкортостан в Абхазии. С тех пор наши связи только укреплялись.

Президент Абхазии поблагодарил Главу Республики Башкортостан Радия Хабирова за преемственность добрых традиций.