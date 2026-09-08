В Уфе президент Абхазии встретился с предпринимателями Башкирии

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, на мероприятии собрались инвесторы, предприниматели, девелоперы, представители туристической индустрии и институтов развития региона, заинтересованные в сотрудничестве с Абхазией.
Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что Межвузовский кампус как нельзя лучше символизирует тот потенциал, который Башкортостан готов направить на развитие партнерства с Республикой Абхазия.
– Одним из первых значимых шагов в укреплении наших связей стало открытие представительства в Абхазии в 1994 году. Сегодня Договору о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками уже более 30 лет — солидный срок, который подтверждает прочность и искренность наших отношений, – напомнил Андрей Назаров.
На встрече также было отмечено, что Башкортостан и Абхазия развивают системное партнёрство по ключевым направлениям. В фокусе – совместные инфраструктурные проекты: ведётся реконструкция исторической набережной Диоскуров в Сухуме, идёт благоустройство спортивных объектов, в том числе спортивной площадки школы № 1 в селе Яштхуа. Стороны также заинтересованы в развитии и градостроительном освоении территорий.
Важное направление – транспортная доступность. С мая действует прямой авиарейс Уфа – Сухум (авиакомпания «РусЛайн»): загрузка первого борта достигла 90%. С 16 июля к маршруту подключилась авиакомпания «НордВинд»: теперь выполняется два прямых рейса в неделю.
Большой потенциал – в туристической сфере. Абхазия привлекает Чёрным морем, уникальной природой и гостеприимством. Для абхазских туристов интересны санаторно‑курортный комплекс Башкортостана, кумысолечение и горнолыжные курорты республики.
– Предприниматели Башкортостана готовы предоставить абхазскому бизнесу площадки для хранения и реализации плодоовощной продукции, а также содействовать во взаимном продвижении алкогольных и безалкогольных напитков. Мы открыты к диалогу и готовы к реализации самых амбициозных совместных проектов, – озвучил Андрей Назаров.
В прошлом году был утвержден План мероприятий по расширению сотрудничества между правительством Республики Башкортостан и правительством Абхазии до 2030 года. Дорожная карта задаёт чёткие ориентиры для совместной работы на годы вперёд. Ещё одним серьёзным шагом стало подписание 3 июля Соглашения о побратимстве между Уфой и Сухумом. Этот документ создаёт надёжный фундамент для расширения как гуманитарных, так и экономических связей, открывая новые возможности для городов и их жителей.
– Народ Абхазии относится к Башкортостану с особым теплом и искренним уважением. Наша общая история – это история взаимной поддержки. В тяжёлые годы войны 1992–1993 годов Республика Башкортостан протянула нам братское плечо: в Башкортостане лечились и восстанавливались наши ребята, здесь обучались молодые специалисты, которые сегодня служат на благо своей Родины, – рассказал Бадра Гунба. – Важную роль в становлении отношений сыграли руководители прошлых лет – Владислав Ардзинба и Муртаза Рахимов: именно они заложили правовую основу сотрудничества. Уже в 1995 году были открыты представительства: Республики Абхазия в Башкортостане и Республики Башкортостан в Абхазии. С тех пор наши связи только укреплялись.
Президент Абхазии поблагодарил Главу Республики Башкортостан Радия Хабирова за преемственность добрых традиций.
Абхазия – одно из любимых мест отдыха для жителей Башкортостана и других регионов России, и развитие этих связей – залог не только экономического роста, но и общей безопасности. Для Республики Абхазия приоритетом остаётся выстраивание тесных отношений с Российской Федерацией, в том числе через сотрудничество с её регионами, отметили представители Абхазии.
– В ходе нынешней поездки Башкортостан открылся для нас заново – не только как хранитель духовных традиций, самобытной культуры и обычаев, но и как динамично развивающийся регион. Мы и дальше будем развивать эти отношения – на благо граждан наших республик, – поделился Бадра Гунба.
Участники встречи задали вопросы абхазской стороне по развитию туристической отрасли. Бадра Гунба отметил, что в Абхазии уделяется особое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе развитию придорожного сервиса. 95% доходной части бюджета республики формируется за счёт деятельности малых и средних предприятий – именно они выступают основой экономики.
– При этом бюджет формируется непросто: у нас нет нефтегазовых или иных крупных стабильных источников дохода. Основу экономики составляют туристическая деятельность и её мультипликативный эффект, а также сельское хозяйство, транспорт и лёгкая промышленность. В этих ключевых отраслях как раз и сосредоточено большинство малых предприятий. Мы не только получаем доход от их работы, но и активно возвращаем ресурсы в экономику: выделяем безвозвратные субсидии, направляем средства на поддержку и развитие бизнеса, – рассказал спикер. – В некоторых перспективных направлениях у нас пока не сформирован полноценный инструментарий. Рассчитываем, что ваш опыт и компетенции станут ценным вкладом в развитие предпринимательства в нашей республике.
Представители турфирм Башкортостана отметили увеличение турпотока в Абхазию благодаря созданию прямых перелетов из Уфы в Сухум в летний период и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в данной сфере, а также пригласили граждан Абхазии посетить нашу республику.
– Я в Башкортостане не первый раз, и каждый раз открываю для себя что‑то новое. Красоты вашего региона восхищают: здесь есть чем любоваться и вдохновляться. Но главное богатство республики — её люди. Именно ради них хочется возвращаться сюда снова и снова. Я искренне влюблён в Башкортостан и надеюсь, что и наши соотечественники откроют для себя этот удивительный край, полюбят его так же, как и я. Большое спасибо за тёплый приём и за то, что делитесь этой красотой!» – выразил свою благодарность президент Абхазии Бадра Гунба.
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