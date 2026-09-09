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13:35 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Туроператоров Абхазии пригласят в Башкирию презентовать курорты края

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин

9 сентября в Доме республики состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунбы и Главы Башкортостана Радия Хабирова. На повестке — укрепление торгово-экономического сотрудничества и дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Радий Хабиров отметил, что Башкортостан и Абхазия заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере туризма. В частности, стороны обсудили продолжение программы «Башкиро-абхазское долголетие», а также развитие прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом.

Глава республики отметил, что нужно более широко знакомить жителей Башкортостана с туристическими возможностями Абхазии. Для этого Радий Хабиров предложил организовать деловой визит представителей абхазской туриндустрии в Башкортостан.

«Было бы целесообразно, чтобы ваши туроператоры приехали сюда и провели определённую работу. Потому что наши жители порой могут не знать, какие новые отели у вас появились, какие объекты лучше посетить», — сказал Радий Хабиров.

Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в образовательной сфере. Бадра Гунба отметил укрепление контактов между молодёжью Абхазии и Башкортостана. В частности, такое взаимодействие организовали на площадке Российско-абхазского культурного центра в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе.

Также президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил Башкортостан за содействие в реконструкции набережной Диоскуров в Сухуме. Напомним, что в июле 2026 года Радий Хабиров ознакомился с обновлённым обликом этой исторической достопримечательности столицы Абхазии. Восстановление объекта стало возможным благодаря поддержке российских регионов, в том числе Башкортостана.

Подробнее перспективы сотрудничества стороны обсудили на расширенной встрече правительства Башкортостана с делегацией Абхазии.

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