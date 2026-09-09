Президент Абхазии оценил практические результаты сотрудничества с Башкирией

Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил Главу Башкортостана за искренний и братский прием их делегации в республике.
«Радий Фаритович, позвольте поблагодарить вас за те усилия, которые вы и ваша команда предпринимаете по выстраиванию особых взаимоотношений между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия. Мы эту поддержку ощущаем. И совершенно справедливо вы отметили то, что от так называемых декларативных вещей мы переходим на реализацию в практической плоскости — это даёт наиболее благоприятный эффект взаимодействия, в том числе для людей, проживающих как на территории Абхазии, так и Башкортостана», – отметил Бадра Гунба.
По его словам, выстраивание отношений с Российской Федерацией для Абхазии является приоритетным направлением.
«Особое место занимает взаимодействие с регионами Российской Федерации, и, конечно, с такими регионами, которые близки к нам ментально и исторически. Исторические узы взаимодействия между Башкортостаном и Абхазией насчитывают десятилетия, века. Практически по всем отраслям, сферам идёт выстраивание взаимоотношений на более высоком системном уровне. По итогам 2025 года товарооборот увеличился в 15 раз. Это говорит о том, что интенсивность встреч она не просто ради декларации, а это уже практическая деятельность. Конечно же, у Башкортостана есть чему поучиться, мы видим, как интенсивно развивается республика, видим постоянную заботу и внимание к своим гражданам, что делает республику ещё сильнее, увереннее и позволяет быть в числе лидеров субъектов Российской Федерации. Это нас не может не радовать, учитывая наши особые взаимоотношения», – отметил президент Абхазии.
Бадра Гунба подчеркнул, что прямой авиарейс между Уфой и Сухумом приносит определённый эффект.
«Я бы призвал наших граждан посещать вашу прекрасную республику. Действительно, природно-климатические условия, быт, культура — всё это формирует очень благоприятный образ республики. Хотел бы, чтобы побольше граждан Абхазии посещало братский Башкортостан. В этом плане мы сделаем так, чтобы туристическая составляющая работала в двух направлениях. Для нас очень важно сохранить добрые отношения. Всё, что в наших силах, мы сделаем для выстраивания очень добрых, честных, открытых взаимоуважительных отношений», – подчеркнул президент Абхазии.
Официальная делегация Республики Абхазия прибыла в Башкирию с рабочим визитом 8 сентября. Команда посетила Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе. Также накануне состоялась встреча с представителями делового сообщества Республики Башкортостан.
Сегодня утром в Уфе Радий Хабиров и Бадра Гунба возложили цветы к памятнику Шаймуратову.
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