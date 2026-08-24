В Башкирии медведь показал «упражнения на бревне»

Фотоловушка в заказнике «Белоозёрский» запечатлела медведя, пришедшего ночью полакомиться солью, но обнаружившего только пустой солонец. Пройдясь по бревну, в котором сделали кормушку, мишка убедился, что она действительно пуста, и продемонстрировал свою знаменитую ловкость, которая контрастирует с внешней неуклюжестью этих животных.

Ранее фотоловушка в Гафурийском заказнике показала куницу и других обитателей леса. А в нацпарке «Башкирия» фотоохотник встретил 24 медведей за шесть дней.