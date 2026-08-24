В Башкирии в нацпарке фотоохотник встретил 24 медведей

Фотограф из Октябрьского Эльдар Давлетгареев провёл «дикую» фотосессию в нацпарке «Башкирия». За шесть дней он встретил 24 медведей, сообщили в дирекции национального парка. Некоторые косолапые попадались дважды и даже трижды.
«Даже технически съёмка оказалась непростой: косолапые чаще выходили из леса уже в сумерках, когда камере не хватало света. Но терпение дало результат — на поле с подсолнухами за один вечер удалось увидеть сразу семь медведей. Позже фотограф обнаружил одну из основных медвежьих троп к роднику и установил там дополнительную камеру. В следующие дни встречи продолжились: ещё семь медведей за вечер, а один неожиданно появился всего в 20 метрах», — рассказали в нацпарке «Башкирия».
Ранее сообщали: экологи прокомментировали выход медведя к людям в Баймакском районе.
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