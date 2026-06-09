Фотоловушка в Башкирии запечатлела цаплю, лося и кабана

В заказнике «Белоозерский» Гафурийского района фотоловушка запечатлела сразу несколько видов животных. В объектив попали серая цапля, которая часто встречается на местных водоёмах и болотах, а также лось и кабан, пришедшие к кормушке и солонцу.

Всего на территории заказника обитают более 40 видов млекопитающих и свыше 120 видов птиц, включая редких, занесённых в Красную книгу Башкортостана.