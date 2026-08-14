В Башкирии фотоловушка в заказнике «поймала» куницу

В объектив фотоловушки в заказнике «Белоозёрский» в Гафурийском районе попала лесная куница. В минэкологии напомнили: присутствие куницы означает, что лес здоров и живёт полной жизнью.

«Куница держит под контролем популяцию мышей и крыс. Днём её почти не увидеть, а ночью она бесшумно обследует свои охотничьи угодья», – рассказали экологи.

Ранее сообщали, как рыбаки спасали куницу, попавшую в капкан (зверёк покусал своего спасителя).