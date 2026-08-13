В Башкирии после атак БПЛА проверили качество воздуха

Для замеров использовалась передвижная экологическая лаборатория. В ходе исследования отобрали пробы воздуха на содержание таких загрязняющих веществ, как бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород. Параллельно ведётся постоянное наблюдение за атмосферой посредством автоматических станций контроля.

По результатам проведённых отборов проб атмосферного воздуха и показаниям, полученным с автоматизированных станций контроля, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Напомним, сегодня утром в результате атак БПЛА произошли пожары в промзоне Салавата и в логистическом центре Wildberries в Чишминском районе. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте, сообщал «Башинформ».