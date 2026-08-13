В Башкирии БПЛА атаковали распределительный центр Wildberries

«Из-за воздушной атаки в Башкирии на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчёты», – говорится в официальном сообщении.
В компании отметили, что эвакуация на объекте проводилась заблаговременно, поэтому погибших и пострадавших нет. В распределительном центре хранение товаров не осуществлялось.
Ранее «Башинформ» писал о том, что обломки БПЛА упали в промзоне Салавата, возникло возгорание.
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