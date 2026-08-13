СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Башкирии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт» в связи с атакой украинских вооруженных формирований на распределительный центр Wildberries в Чишминском районе.
Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в результате атаки произошло возгорание и есть пострадавшие.
СК проведет полное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц из числа украинских формирований, причастных к этому и другим преступлениям, говорится в сообщении комитета.
Напомним, сегодня утром в результате атак БПЛА произошел пожар в промзоне Салавата и в логистическом центре Wildberries в Чишминском районе. Ранены два человека, сообщал «Башинформ».
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