Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2026 году

Цены выросли почти на всё. В число наиболее затратных покупок традиционно входят школьная форма, рюкзак, детские туфли, ботинки и кроссовки. Так, в среднем по рынку комплект школьной формы обойдется в 5400 рублей, по сравнению с прошлым годом стоимость увеличилась на 7%. Больше всего подорожали дневники (на 12%), обувь стала дороже на 10%, а тетради и ручки — на 3–7%.

Многие родители начали покупать школьные товары еще в начале лета, растет число покупок через маркетплейсы.

Существенно сэкономить на покупках можно на вторичном рынке — школьная форма «с рук» здесь стоит от 1500 рублей. На ресейл-платформах дешевле обойдутся и новые вещи. Общий школьный набор можно приобрести за 6000–6700 рублей.

Мы собрали истории жителей республики о том, как они экономят и справляются с подготовкой к учебному году.

«Для нашей семьи с 5 детьми, четверо из которых школьники, самая большая помощь — региональная компенсация за форму, – рассказала «Башинформу» многодетная мама из Уфимского района Гульшат Байзигитова. – Раньше приходилось собирать бумажки, идти в соцзащиту, стоять в очередях с детьми. С этого года обещают перевести все оформление онлайн, ждем запуска. Плюс нам положено льготное питание. И младшей дочери, которая идет в первый класс, положен набор канцелярии. Без этой помощи собрать троих детей было бы практически невозможно при нынешних ценах на одежду. Чтобы не нагружать семейный бюджет в августе, покупать все, что нужно, начали уже в июле».

«С каждым годом сборы двух детей-подростков в школу всё больше напоминают сложный квест, в котором нужно балансировать между вкусами ребенка, строгими требованиями школы и рамками бюджета, — поделилась уфимка Альфия Кашапова. — Чтобы не разориться в один момент, мы растягиваем этот «ритуал» на всё лето: начинаем присматривать товары уже в июне-июле. В ход идут все каналы: офлайн-магазины, где можно «пощупать» вещи, и маркетплейсы, которые, впрочем, не всегда выручают — с размером или качеством легко прогадать. Чтобы хоть как-то смягчить финансовую нагрузку, активно использую банковские предложения с кешбэком. В этом месяце, например, выбрала повышенный кешбэк на одежду и книжные магазины. Главное, чему я научилась за эти годы: не надо стремиться закупить всё и сразу к 1 сентября. Часть необходимого можно спокойно докупать в течение учебного года, когда появятся реальные потребности».

«Мы к школе еще готовиться не начали. В основном форму заказываем на маркетплейсах, если не успеваем, то на школьных базарах, там часто предоставляют скидки многодетным семьям, — рассказала мать 4 детей Эльвира. — Как многодетная семья имеем право на компенсацию расходов за покупку формы раз в два года. Канцелярию, как правило, закупаем централизованно всем классом в начале учебного года».

Напомним, в Башкортостане для снижения финансовой нагрузки на родителей школьников действуют адресные региональные программы.

Для многодетных семей:

— каждый год можно получить компенсацию за купленную школьную форму и обувь. С 2027 года оформить ее можно будет онлайн, сообщал «Башинформ».

— выдают бесплатные наборы канцелярии для первоклассников.

Кроме того, дети из многодетных семей имеют право на 40 бесплатных поездок в автобусах, также положено бесплатное школьное питание, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.

Для семей участников СВО:

— бесплатное питание с 1 по 11 классы

— полная компенсация стоимости кружков (спортивных, музыкальных, художественных)

— бесплатная продленка в школах

— 60 поездок в месяц на городских и пригородных автобусах для школьников и студентов до 23 лет

— путевки в детские лагеря и санатории Башкортостана.

«Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого-то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать», — говорил ранее Глава региона Радий Хабиров.

Кроме того, в регионе ежегодно проводится акция «Помоги собраться в школу». Жители Башкирии приносят канцелярию, рюкзаки и форму в пункты сбора («Службы семьи»), чтобы помочь детям из многодетных или малообеспеченных семей подготовиться к учебе. В прошлом году подарки получили более 10 тысяч школьников.

Готовность школ

В Башкирии полным ходом идет подготовка к 1 сентября. К началу учебного года откроют свои двери 42 обновленные школы по республике. А в Уфе уже полностью отремонтированы 16 школ, готовится к сдаче новое учреждение — Республиканский математический лицей-интернат. В следующем году в республике обновят еще 18 учебных заведений.

Глава региона Радий Хабиров лично держит на контроле сроки сдачи объектов. По его словам, важно не просто закончить ремонт к 1 сентября, но и обеспечить в школах полную безопасность учеников.

Как отметил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев, ремонт школ сегодня — это полная перезагрузка. Учреждения получают не только новые стены, но и свои концепции развития: с сентября там откроются предпрофессиональные классы. При этом школы, построенные в Башкирии за последние два года, он назвал одними из лучших в стране.