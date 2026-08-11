Радий Хабиров поручил кабмину Башкирии побывать 1 сентября в школах

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании поручил членам правительства и депутатам Госсобрания лично посетить образовательные учреждения 1 сентября.

«Скоро 1 сентября, я бы хотел, чтобы все руководители кабмина и Госсобрания в День знаний выехали по школам. Я и сам буду в одной из школ», — обратился Глава региона к премьер-министру РБ Андрею Назарову и депутатскому корпусу.

Традиционно в День знаний особое внимание уделяется не только праздничным линейкам, но и вопросам безопасности, готовности школ к началу учебного года. Ранее Радий Хабиров неоднократно подчёркивал важность своевременного завершения ремонтных работ и обеспечения комплексной защиты учащихся.