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12:44 (UTC+5), 11 Августа 2026

Радий Хабиров поручил ускорить подготовку к открытию математического лицея

Строительство объекта в Уфе идёт по графику, завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года.

Фото: госзакупки | официальный сайт
Альфия Аглиуллина
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Сегодня, 11 августа, на оперативном совещании правительства Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству просвещения республики до 15 августа зарегистрировать юридическое лицо для будущего Республиканского математического лицея-интерната.

Как отметил руководитель региона, строительство объекта в Уфе идёт по графику, завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года.

Отдельное внимание Глава республики уделил вопросам отбора учеников и формирования педагогического коллектива. По его словам, конкурс для поступающих будет проходить в три этапа и станет серьёзным испытанием.

«Учеников туда будем набирать через очень сложное „сито“, там три этапа. Набирать будем самых талантливых ребят», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он также поручил начать отборочные мероприятия уже с середины сентября текущего года, чтобы успеть укомплектовать штат педагогов и сформировать контингент учащихся задолго до открытия.

Напомним, новое образовательное учреждение на улице Менделеева рассчитано на 360 ученических и 250 спальных мест. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» с привлечением федерального финансирования, общая стоимость работ составляет 2,8 млрд рублей. Строительство объекта началось в августе 2025 года. Шестиэтажное здание общей площадью более 22 тысяч квадратных метров включит в себя учебные корпуса, жилые блоки, спортивную зону, столовую, библиотеку и конференц-зал.

Ранее Радий Хабиров отмечал, что новый лицей станет «вершиной образования» в республике и будет собирать самых талантливых детей со всей Башкирии. Там будут обучаться школьники 6-11 классов.

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