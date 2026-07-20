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13:43 (UTC+5), 20 Июля 2026

Власти Башкирии предложили решение для нормализации ситуации с топливом

Объем выпускаемого топлива, которое используется на территории республики, намерены увеличить. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе.

Фото: Валерий Шахов | Башинформ
Иван Вавилов
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«С руководством „Башнефти“ мы планируем увеличить объем топлива. У нас есть понимание, на сколько нужно повысить для того, чтобы снять ажиотаж. Хотя в 2026 году поставки топлива, в частности, с „Башнефти“ увеличены на 14% по сравнению с прошлым годом. Это важная деталь.

Во-первых, ажиотажный спрос порождает дополнительное потребление. Во-вторых, к нам едут люди из соседних регионов и заправляются. Понятно, что когда есть технические осложнения у кого-то из производителей — на других нагрузка возрастает. В данном случае — на „Башнефть“. Определенные очереди на заправках есть — они не катастрофические, но на многих АЗС они присутствуют. Где-то меньше, где-то больше.

Наша задача — ситуацию до конца „расшивать“, понимание у „Башнефти“, у „Роснефти“ есть, будем над этим работать. Ухудшения обстановки не предвидится, надеемся, что ситуацию мы окончательно выровняем», — заявил Назаров.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил держать данный вопрос под особым контролем. Для этого в регионе создан оперативный штаб, руководителем которого был назначен вице-премьер Александр Шельдяев. Структура занимается мониторингом топливной обстановки по всем муниципалитетам, чтобы планомерно насыщать рынок, убрать ажиотаж и поддерживать стабильную работу.

Как передавал «Башинформ», поставки бензина на заправки Башкирии увеличили в 1,5 раза.

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