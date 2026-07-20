«С руководством „Башнефти“ мы планируем увеличить объем топлива. У нас есть понимание, на сколько нужно повысить для того, чтобы снять ажиотаж. Хотя в 2026 году поставки топлива, в частности, с „Башнефти“ увеличены на 14% по сравнению с прошлым годом. Это важная деталь.



Во-первых, ажиотажный спрос порождает дополнительное потребление. Во-вторых, к нам едут люди из соседних регионов и заправляются. Понятно, что когда есть технические осложнения у кого-то из производителей — на других нагрузка возрастает. В данном случае — на „Башнефть“. Определенные очереди на заправках есть — они не катастрофические, но на многих АЗС они присутствуют. Где-то меньше, где-то больше.



Наша задача — ситуацию до конца „расшивать“, понимание у „Башнефти“, у „Роснефти“ есть, будем над этим работать. Ухудшения обстановки не предвидится, надеемся, что ситуацию мы окончательно выровняем», — заявил Назаров.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил держать данный вопрос под особым контролем. Для этого в регионе создан оперативный штаб, руководителем которого был назначен вице-премьер Александр Шельдяев. Структура занимается мониторингом топливной обстановки по всем муниципалитетам, чтобы планомерно насыщать рынок, убрать ажиотаж и поддерживать стабильную работу.

Как передавал «Башинформ», поставки бензина на заправки Башкирии увеличили в 1,5 раза.