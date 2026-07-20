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17:45 (UTC+5), 20 Июля 2026

Министр здравоохранения Башкирии объявил выговор врачам за жалобы пациентов

Фото: изображение сгенерировано нейросетью | ГигаЧат
Гульфия Акулова
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Как стало известно «Башинформу»,  выговоры получили главные врачи детской стоматологической поликлиники №3 города Уфы и Благовещенской центральной районной больницы.

Причиной стали жалобы пациентов, которые рассматривались сегодня на оперативном совещании в правительстве - год ожидания очереди на установку пластинки для ребенка и проблемы с обследованием 95-летней участницы Великой Отечественной войны. 

По данным источников, дисциплинарное взыскание — это первый шаг. Если работа учреждений не будет исправлена и жалобы повторятся, следующим этапом станет увольнение руководителей.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения республики заявил о намерении применять жесткие меры к руководителям больниц, если те не обеспечат грамотное и уважительное взаимодействие с пациентами. Сегодня на оперативном совещании в правительстве Айрат Рахматуллин аноансировал запуск проекта «В центре внимания» для решения системных проблем в медучреждениях.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что будет увольнять врачей и главных руководителей «в прямом эфире» за хамство по отношению к пациентам. 

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