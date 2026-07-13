В Башкирии ужесточат наказание за хамство врачей

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил о серьезных мерах в отношении медицинских работников, допускающих грубость по отношению к пациентам. Его заявление прозвучало после жёсткой критики, которую высказал Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе.
«В вопросах, касающихся медицинской этики и общения с пациентами, моя позиция остаётся принципиальной. По отношению к тем, кто позволяет себе грубость и хамство в адрес пациентов, а также к руководителям, которые закрывают на это глаза, решения будут жёсткими», — заявил министр.
Он подчеркнул, что вежливое отношение к пациенту — это элементарная норма работы медика, и если руководитель не способен донести эти принципы до коллектива, «значит, нам не по пути».
Айрат Рахматуллин также рассказал, что на сегодняшнем совещании с руководителями медучреждений были подробно рассмотрены обращения по каждой медицинской организации. Определены учреждения, где необходимо усилить контроль. Кроме того, в ближайшее время будет организовано дополнительное обучение по вопросам этики и деонтологии для всех сотрудников системы здравоохранения.
Особый контроль за качеством работы медиков теперь будет осуществлять начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Каждый понедельник она будет докладывать о жалобах на поведение врачей и младшего медперсонала.
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