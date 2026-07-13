Радий Хабиров возмутился грубостью и хамством врачей Башкирии

«Мягко говоря, иногда сталкиваемся с бездушием, а где-то и с хамством работников здравоохранения. Когда не могут получить вовремя помощь. Мы сделали огромный вклад в инфраструктуру здравоохранения. И мы рассчитываем на эффект со стороны сообщества здравоохранения. Вы знаете, я не жалел добрых слов в адрес наших врачей, медсестёр. Но такие факты, мы договаривались, „калёным железом“ должны пересекаться», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики обратился к начальнику управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елене Прочаковской посвятить проблеме особое внимание. Теперь каждый понедельник во время оперативного совещания после доклада Айрата Рахматуллина она будет сообщать о качестве работы врачей и младшего медперсонала.

«Давайте будем напрямую задавать вопросы министру, а он, соответственно, главе муниципалитета. Это ответственность министра, ответственность главы и ответственность главного врача района», — сказал Радий Хабиров.

«Давайте пресекать это. Понимаю, что, может быть, нет настроения. Оставьте дома плохое настроение. И вы работайте с людьми спокойно. Иначе в прямом эфире начну увольнять главных врачей», — заключил Радий Хабиров.