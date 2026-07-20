Минздрав Башкирии отчитался о работе на фоне роста жалоб

Сфера здравоохранения находится на четвертом месте по количеству обращений в систему «Инцидент менеджмент». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 195 обращений, сообщила на оперативном совещании в правительстве начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

В ходе совещания министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин представил данные об оперативной работе отрасли за период с 13 по 19 июля. Служба скорой медицинской помощи обслужила свыше 18 тысяч вызовов. Санавиация эвакуировала 3 пациентов, из них одного ребенка, в контакт-центр поступило почти 50 тысяч обращений, оформлено более 561 тысячи записей на прием к врачу и 9,6 тысячи вызовов врача на дом.

Для оперативного решения проблем Центр управления Республики Башкортостан совместно с минздравом еженедельно проводит ВКС по самым сложным вопросам.

Елена Прочаковская рассказала о двух резонансных случаях. В уфимской детской стоматологической поликлинике №3 ребенку пришлось ждать корректирующих пластинок больше года из-за сбоя контроля очередей.

«Здесь вопрос был в том, что если на год очередь отодвигается, соответственно, через год должен быть контроль за тем, чтобы всё было в срок, а не пациентка сама боролась за право, которое есть по госгарантии», - сказала начальник управления.

В Благовещенской ЦРБ сложности с записью возникли при обследовании 95-летней участницы Великой Отечественной войны — ситуацию спасла медик из бригады неотложной помощи.

По обоим фактам проведены проверки, виновным вынесены дисциплинарные замечания, отчитался Айрат Рахматуллин.

Для решения системных проблем минздрав запустил проект «В центре внимания».

«Сейчас мы выбираем наиболее болезненные точки по муниципалитетам, и за 6 месяцев каждый главный врач делает большой проект для решения этого вопроса систематизации», — сообщил Айрат Рахматуллин.

На совещании было отмечено, что увеличение числа жалоб связано с проблемами поставок инсулина.

«Здесь есть несколько моментов. Есть такие системные вопросы, которые повторяются из недели в неделю. И плюс этика, деонтология — на прошлой неделе этим была вызвана особенная реакция. Мы сейчас как раз выявляем проблемы на местах», - отметил Айрат Рахматуллин.

Премьер-министр поручив детально классифицировать жалобы и представить подробный анализ обращений.

Ранее после критики Главы региона управлению по социальным коммуникациям было поручено еженедельно докладывать о качестве работы врачей и младшего медперсонала.