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10:25 (UTC+5), 01 Июля 2026

Ситуация с топливом в Башкирии стабилизируется

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

В ходе брифинга на телеканале БСТ первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Тимур Герасимов сообщил о стабилизации ситуации на топливном рынке региона.

По словам чиновника, оперативные меры, принятые правительством, уже приносят результаты.

«Каждые 3 часа отрабатывается вся информация по топливу. Если несколько дней назад мы наблюдали более 40 машин на заправках в Уфе, то сейчас где-то около 14, то есть уменьшение в три раза. Мы продолжаем мониторить, продолжаем проводить мероприятия, держим ситуацию на контроле», — сказал замминистра.

Он также добавил, что из соображений безопасности во время объявлений угроз БПЛА (как это было, к примеру, сегодня) отгрузка топлива с нефтебаз временно приостанавливается.

Напомним, что для борьбы с искусственным ажиотажем в республике введен полный запрет на продажу топлива в канистры и другие емкости.

По словам Тимура Герасимова, сознательность граждан растет. Люди начинают понимать, что, разгоняя ажиотаж, они не решают проблему, а лишь усугубляют ее, отметил он.

Как говорил ранее в эфире БСТ вице-премьер республики — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, дефицита горючего в Башкирии сейчас нет – ситуацию планируется разрешить до конца недели. Ранее Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что ключевая задача его управленческой команды в сложившейся ситуации — организовать нормальную логистику, насытить топливный рынок и сбить ажиотаж.

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