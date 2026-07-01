Ситуация с топливом в Башкирии: чиновники дадут разъяснения в эфире БСТ

На телеканале БСТ в прямом эфире вновь расскажут о ситуации на топливном рынке в Башкирии. На вопросы, которые волнуют жителей республики, ответят представители профильных министерств и ведомств.
Телезрители узнают, как обстоят дела с топливом в отдаленных селах региона и о снабжении топливом спецслужб.
Прямой эфир начнется сегодня, 1 июля, в 15.00 и будет транслироваться в соцсетях ЦУР Башкортостана.
Напомним, как говорил ранее в эфире БСТ вице-премьер республики — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, дефицита горючего в Башкирии сейчас нет – ситуацию планируется разрешить до конца недели. Ранее Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что ключевая задача его управленческой команды в сложившейся ситуации — организовать нормальную логистику, насытить топливный рынок и сбить ажиотаж.
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