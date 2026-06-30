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11:13 (UTC+5), 30 Июня 2026

Сфера АПК в Башкирии в приоритете по отпуску топлива — Александр Шельдяев

Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»
Иван Вавилов

Аграриям республики горючее отпускают по квотам и сельскохозяйственная отрасль республики на фоне активной уборочной кампании является одной из приоритетных по обеспечению топливом, заявил вице-премьер республики — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев в прямом эфире брифинга БСТ.

При этом он призвал жителей по возможности временно не использовать мотоблоки и триммеры до стабилизации обстановки.

«Послаблений для физических лиц по отпуску топлива, к сожалению, мы пока сделать не можем. Это федеральная норма», — отметил Шельдяев.

Добавим, дефицита горючего в Башкирии сейчас нет – ситуацию планируется разрешить до конца недели. Ранее Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что ключевая задача его управленческой команды в сложившейся ситуации — организовать нормальную логистику, насытить топливный рынок и сбить ажиотаж.

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