Аграриям республики горючее отпускают по квотам и сельскохозяйственная отрасль республики на фоне активной уборочной кампании является одной из приоритетных по обеспечению топливом, заявил вице-премьер республики — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев в прямом эфире брифинга БСТ.

При этом он призвал жителей по возможности временно не использовать мотоблоки и триммеры до стабилизации обстановки.

«Послаблений для физических лиц по отпуску топлива, к сожалению, мы пока сделать не можем. Это федеральная норма», — отметил Шельдяев.

Добавим, дефицита горючего в Башкирии сейчас нет – ситуацию планируется разрешить до конца недели. Ранее Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что ключевая задача его управленческой команды в сложившейся ситуации — организовать нормальную логистику, насытить топливный рынок и сбить ажиотаж.