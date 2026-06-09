40 тысяч жителей Башкирии обратились за новой семейной выплатой

По последним данным, за новой семейной выплатой от Социального фонда России уже обратились более 40 тысяч жителей республики, сообщил на оперативном совещании в правительстве управляющий отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.

Напомним, мера поддержки позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за 2025 год семьям с невысоким доходом. Прием заявлений начался с 1 июня.

Претендовать на выплату могут семьи, в которых среднедушевой доход семьи за 2025 год не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, в нашей республике это 23 673 рубля, а также имущество не превышает установленный норматив. Период подачи заявления на назначение семейной выплаты – с 1 июня по 1 октября ежегодно.

«Мы ожидаем свыше 300 тысяч обращений. Приём заявлений продолжается, и мы готовы к такому масштабу», — отметил Фаниль Вахитов.

Руководитель регионального отделения фонда рассказал и о других мерах поддержки семей с детьми. Так, единое пособие на детей от 0 до 17 лет в республике получают более 130 тысяч родителей. В 2026 году на эти цели выделено 42,1 млрд рублей. За 5 месяцев уже выплачено 14,1 млрд рублей. Размер пособия составляет 50, 75, 100% от прожиточного минимума.

Кроме того, в этом году для семей с доходами, превышающими прожиточный минимум не более чем на 10%, условия назначения данного пособия были смягчены. Фонд в беззаявительном порядке пересмотрел 604 ранее вынесенных отказа. Размер пособия для таких семей установлен на уровне 50% от прожиточного минимума и составляет 8175 рублей.

Ранее сообщалось, что Башкирия стала лидером в России по числу многодетных семей.