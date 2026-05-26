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08:28 (UTC+5), 26 Мая 2026

В Башкирии 1 июня запустят новую семейную выплату — кто и сколько получит

Получить ее смогут родители, которые воспитывают двух и более детей и в 2025 году платили налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Отделение Социального фонда России по Башкортостану с 1 июня начнет принимать заявления на новую семейную выплату. Получить ее смогут родители, которые воспитывают двух и более детей и в 2025 году платили налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Выплата предназначена для семей с невысоким доходом. Она компенсирует часть уплаченного за прошлый год подоходного налога. Обратиться за ней могут оба родителя — независимо друг от друга и независимо от того, состоят они в браке или нет. Главное — не быть должником по алиментам и не быть лишенным родительских прав.

Чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи в 2025 году не должен превышать 23 673 рубля на человека. Это полтора прожиточных минимума, установленных в республике за прошлый год. Также будет проведена комплексная оценка имущества семьи — по аналогии с назначением единого пособия.

Размер выплаты индивидуален. Он считается как разница между уплаченным НДФЛ (13%) и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Например, если мама заплатила за год 78 тысяч рублей налога с дохода 600 тысяч, то при пересчете по ставке 6% получается 36 тысяч рублей. При соблюдении всех условий она сможет вернуть 42 тысячи рублей.

— Для назначения выплаты необходимо, чтобы у заявителя в расчетном периоде были доходы, с которых уплачивался налог на доходы физических лиц. К примеру, даже если женщина находится в текущем году в декретном отпуске, а в прошлом году еще работала, то при соблюдении всех условий ей могут назначить выплату, — отметил управляющий отделением СФР по Башкирии Фаниль Вахитов.

Подать заявление можно будет уже с 1 июня.

Ранее Владимир Путин объявил о расширении мер поддержки многодетным семьям.

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