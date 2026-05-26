Башкирия стала лидером в России по числу многодетных семей

Более 75 тысяч многодетных семей насчитывается сегодня в Башкирии, сообщила в программе «Честно говоря» на канале БСТ замминистра труда республики Ирина Небогатова.

«Это один из лучших показателей по стране», — подчеркнула гостья прямого эфира.

По данным Небогатовой, также в регионе на 2,6% выросло число заключенных браков и почти на четверть снизилось количество разводов.

«Младенческая смертность у нас тоже падает», — добавила она.

Напомним, в Башкирии 1 июня запустят новую семейную выплату.