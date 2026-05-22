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10:01 (UTC+5), 22 Мая 2026

В Башкирии многодетным придут уведомления о назначении единого пособия

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

С сегодняшнего дня многодетные семьи Башкирии, которым ранее было отказано в едином пособии из-за небольшого превышения дохода, начнут получать уведомления о пересмотре решения через портал «Госуслуги».

Отделение Социального фонда России по республике проактивно пересмотрит все заявления, поданные с января 2026 года. Если отказ был связан только с тем, что доход семьи оказался выше установленного лимита не более чем на 10%, пособие будет назначено автоматически. Пособие составляет 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России сегодня это 9,2 тыс. рублей на ребенка.

Кроме того, родители могут синхронизировать сроки выплат единого пособия на нескольких детей, сообщал ранее «Башинформ».

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